Андрей Саносян обсудил с руководством китайской провинции Ляонин перспективы двустороннего сотрудничества регионов

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с вице-губернатором китайской провинции Ляонин Цзинь Говэем и мэром города Далянь (провинция Ляонин) Чэнь Шаованом.
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