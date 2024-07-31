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Названы основные причины детской смертности в Свердловской области

Названы основные причины детской смертности в Свердловской области

Большинство трагедий происходят из-за недосмотра или неосторожности взрослыхОсновные причины детского травматизма в Свердловской области назвали сотрудники Госавтоинспекции и детские врачи на пресс-конференции в "Интерфаксе".

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