Названы основные причины детской смертности в Свердловской области

Большинство трагедий происходят из-за недосмотра или неосторожности взрослыхОсновные причины детского травматизма в Свердловской области назвали сотрудники Госавтоинспекции и детские врачи на пресс-конференции в "Интерфаксе".
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