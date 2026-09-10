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Проект Okko расскажет об истории легендарного ДК имени Горбунова

Проект Okko расскажет об истории легендарного ДК имени Горбунова

Okko представил документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». Премьера трех серий состоится 18 сентября, сообщили в пресс-службе сервиса.

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