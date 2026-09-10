Проект Okko расскажет об истории легендарного ДК имени Горбунова

Okko представил документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока». Премьера трех серий состоится 18 сентября, сообщили в пресс-службе сервиса.
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