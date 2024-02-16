Кураторы ЦОДД вместе с жителями определяют организацию движения в Головинском

Жители Головинского могут предлагать идеи для организации движения в районе. Сотрудники Центра организации дорожного движения изучают предложения, выбирая целесообразные, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии