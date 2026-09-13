The Telegraph: Венгрия потребовала от Карла III вернуть лошадей

В 2024 году Венгрия потребовала у британского короля Карла III вернуть липицианских лошадей, подаренных ему Виктором Орбаном.
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