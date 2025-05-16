Долгосрочный COVID: ученые нашли ключ к хронической усталости

Новое исследование, опубликованное в журнале «Nature Neuroscience», выявило, что нейровоспаление и дисфункция митохондрий могут играть ключевую роль в развитии синдрома хронической усталости у пациентов с Long COVID.
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