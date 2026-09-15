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Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов BCS Bank

Госсовет Бельгии признал незаконным отказ в разморозке активов BCS Bank

Суд указал на отсутствие полномочий у принявшего решение чиновника Высший административный суд Бельгии — Госсовет — отменил решение властей об отказе разморозить активы российского BCS Bank, сообщает РИА Новости.

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