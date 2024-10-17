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Военное обозрение

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  • Николай Галыгин
    Если будите медлить Россия в ближайшем столетии вымрет,хватит миндальничать и дискутировать,время неумолимо,иначе нам...Налог на бездетно...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Ввести налоги на идиотизм для депутатов дур думы.Налог на бездетно...
  • Гарий Щерба
    Даааа ,  НЕ ХИЛАЯ  МУШТРА  и  ВЫУЧКА  у внучат дедушки  АДИКА. . ...!!!! ОПАСНЫ , УЖ ОЧЕНЬ  ОПАСНЫ  ДЕЯТИЛИ  ,,ДЕМОКР...Наследники спецна...

Налог на бездетность – принимаем или нет

Налог на бездетность – принимаем или нет

С низкими темпами рождаемости надо что-то делать — это ясно как день. Одним из вариантов стимулирования появления на свет новых россиян может стать введение налога на бездетность.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ввести налоги на идиотизм для депутатов дур думы.
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23 час.
Николай Галыгин
Если будите медлить Россия в ближайшем столетии вымрет,хватит миндальничать и дискутировать,время неумолимо,иначе нам не удержать границы РФ
Ответить
18 час.

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