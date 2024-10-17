С низкими темпами рождаемости надо что-то делать — это ясно как день. Одним из вариантов стимулирования появления на свет новых россиян может стать введение налога на бездетность.
Налог на бездетность – принимаем или нет
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Ввести налоги на идиотизм для депутатов дур думы.
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23 час.
Николай Галыгин
Если будите медлить Россия в ближайшем столетии вымрет,хватит миндальничать и дискутировать,время неумолимо,иначе нам не удержать границы РФ
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18 час.
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