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От старого платья на выпускной до семьи с Гариком Харламовым: как сложилась судьба Катерины Ковальчук

От старого платья на выпускной до семьи с Гариком Харламовым: как сложилась судьба Катерины Ковальчук

10 сентября 2026 года в жизни 33-летней актрисы Катерины Ковальчук и шоумена Гарика Харламова произошло долгожданное событие: у пары родилась дочь Алиса.

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