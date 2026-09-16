От старого платья на выпускной до семьи с Гариком Харламовым: как сложилась судьба Катерины Ковальчук

10 сентября 2026 года в жизни 33-летней актрисы Катерины Ковальчук и шоумена Гарика Харламова произошло долгожданное событие: у пары родилась дочь Алиса.
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