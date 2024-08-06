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Ткачев сеет рознь и возводит хулу на русских цариц и женщин-депутатов.

Ткачев сеет рознь и возводит хулу на русских цариц и женщин-депутатов.

Популярный в некоторых кругах прот. Ткачев в своих проповедях позволяет себе всё больше и больше, и если раньше он просто сеял рознь между М и Ж, словесно поощряя насилие и призывая "ломать об колено", то теперь он добрался и до основ конституционного строя.

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