Ткачев сеет рознь и возводит хулу на русских цариц и женщин-депутатов.

Популярный в некоторых кругах прот. Ткачев в своих проповедях позволяет себе всё больше и больше, и если раньше он просто сеял рознь между М и Ж, словесно поощряя насилие и призывая "ломать об колено", то теперь он добрался и до основ конституционного строя.