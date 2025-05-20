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Петербургский дневник

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Мошенники начали использовать ИИ для обмана пенсионеров

Мошенники начали использовать ИИ для обмана пенсионеров

Об этом рассказала доктор технических наук Елена Максимова Доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала RT, как мошенники используют искусственный интеллект для обмана пенсионеров через фейковые ресурсы.

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