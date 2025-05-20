Мошенники начали использовать ИИ для обмана пенсионеров

Об этом рассказала доктор технических наук Елена Максимова Доктор технических наук, заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова рассказала RT, как мошенники используют искусственный интеллект для обмана пенсионеров через фейковые ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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