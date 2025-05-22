Для работников до 35 лет с невысокими доходами предложили снизить НДФЛ

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова предложили понизить ставку налога на доход физического лица (НДФЛ) до 8 процентов для работников до 35 лет с невысокими доходами.