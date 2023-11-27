Как будет по-английски: "А НАС-ТО ЗА ШО"?

США заявили о запуске двух ракет в направлении их корабля с территории Йемена.С территории Йемена были запущены две баллистические ракеты в направлении корабля американских военно-морских сил USS Mason после его прибытия на помощь захваченному танкеру Central Park.
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