Шокирующая правда: могут ли нехирургические методы действительно избавить от боли в спине

Глобальный обзор фактических данных об одной из самых распространенных проблем со здоровьем в мире показал, что большинство методов лечения болей в спине не работают, и даже те немногие, которые действительно приносят незначительное облегчение, по-настоящему не помогают .
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