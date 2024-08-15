Невилл об «МЮ»: «Тен Хаг останется до конца сезона, надеюсь. Раньше клуб тратил деньги впустую, сейчас руководство не повторяет ошибок – подписывает игроков иного профиля, это внушает оптимизм»

«Я надеюсь, что Эрик тен Хаг останется тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона. Нет сомнений в том, что если у «Юнайтед» будет очень плохое начало и результаты будут такими же, как в прошлом году, то тен Хаг быстро окажется под огромным давлением.