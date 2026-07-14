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От 20% сбора — к сделкам: Трамп отказался от платы за проход через Ормузский пролив

От 20% сбора — к сделкам: Трамп отказался от платы за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп изменил подход к обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе: вместо взимания 20 % от стоимости грузов он сделал ставку на торговые и инвестиционные договорённости со странами Персидского залива.

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