К нам залетел рейнджер…

Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Брянской области совместно с подразделениями Вооруженных сил России и Росгвардии пресечена попытка нарушения Государственной границы России в Климовском районе диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), сообщили в ФСБ.
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