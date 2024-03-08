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Дубас об обмене Генцела: «Одно из самых тяжелых решений за время моей работы в менеджменте. «Питтсбург» желает ему всего наилучшего»

Сегодня стало известно, что «Питтсбург» обменял в «Каролину» 29-летнего форварда с истекающим сроком действия контракта.

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