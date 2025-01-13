Джефф Безос не видит угрозы для своей компании со стороны Трампа и Маска

Илон Маск не будет использовать отношения с избранным президентом США Дональдом Трампом, чтобы ослабить конкурента по космической отрасли, заявил основатель онлайн-ритейлера Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, 13 января в интервью агентству Рейтерс.
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