Военное обозрение

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Армия США рассматривает альтернативу провалившей испытания модернизированной версии ПТРК Javelin G

Армия США рассматривает альтернативу провалившей испытания модернизированной версии ПТРК Javelin G

В настоящее время работы над новой моделью Javelin G приостановлены на несколько месяцев. Причиной тому стали неудачные испытания, которые были проведены в 2022 году и выявили целый ряд недостатков у новой модели ПТРК.

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