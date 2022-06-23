Газета.ру

7 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮДМИЛА Пулина (.)
    Как можно ? Какая кассация?? Расстрел !!!!!ВС ДНР подтвердил...
  • Grandad
    Недоученные журналисты опять пишут с ошибками, не понимая, что пишут даже в заголовках.Захарова: высылая...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    С турбиной кинули, ну еще и терминал кинут... Это как раз по союзнически.....Германия и Канада...

В США не приняли решение о приостановке экспорта топлива для снижения цен в стране

В США не приняли решение о приостановке экспорта топлива для снижения цен в стране

Администрация Соединенных Штатов пока не приняла решение о том, следует ли приостанавливать экспорт топлива за рубеж с целью добиться снижения цен на горючее внутри страны, передает ТАСС, ссылаясь слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх