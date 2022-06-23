В США не приняли решение о приостановке экспорта топлива для снижения цен в стране

Администрация Соединенных Штатов пока не приняла решение о том, следует ли приостанавливать экспорт топлива за рубеж с целью добиться снижения цен на горючее внутри страны, передает ТАСС, ссылаясь слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.