Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бакланов: хуситы хотят быть ведущей силой Йемена, заблокировав Саудовскую Аравию

Бакланов: хуситы хотят быть ведущей силой Йемена, заблокировав Саудовскую Аравию

Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в беседе с ИС «ВЕСТИ» раскрыл, какую цель преследует йеменское радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы), объявившее о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии.

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