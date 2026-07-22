Бакланов: хуситы хотят быть ведущей силой Йемена, заблокировав Саудовскую Аравию

Бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Королевстве Саудовская Аравия, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в беседе с ИС «ВЕСТИ» раскрыл, какую цель преследует йеменское радикальное движение «Ансар Аллах» (хуситы), объявившее о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии.
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