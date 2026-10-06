Роналду раскрыл тезисы, согласованные с Жезушем для пресс-конференции

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл, какие тезисы согласовал с главным тренером Жорже Жезушем для пресс-конференции перед матчем со сборной Дании (4:2) в 3-м туре Лиги наций.
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