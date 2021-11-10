Путин запрещает Зеленскому снимать фильмы и вести концерты «Квартала» на украинском языке?

Мова- это не язык, а примитивный селянско-хуторской диалект русского языка, образовавшийся от дикости, неграмотности и косноязычия. В 2009 году 83% жителей Украины назвали домашним (родным ) языком русский язык. До принудительной украинизации большинство жителей Окраины не понимали и не использовали в разговоре мову.

Наталья Ленская

Николай Смирнов Мова- это не язык, а примитивный селянско-хуторской диалект русского языка, образовавшийся от дикости, неграмотности и косноязычия. В 2009 году 83% жителей Украины назвали домашним (родным ) языком русский язык. До принудительной украинизации большинство жителей Окраины не понимали и не использовали в разговоре мову.

Хочу напомнить Зеленскому( который стал президентом Украины- вот уж воистину самый короткий еврейский анекдот), что РУССКИЙ ЯЗЫК - ОДИН ИЗ ШЕСТИ МИРОВЫХ ЯЗЫКОВ,УТВЕРЖДЕННЫХ ЮНЕСКО,КОИМ МОВА НИКОГДА НЕ СТАНЕТ. Пришло вот такое "чудо" в обличие президента и на глазах у изумленной публики обкрадывает свой народ. ЛЮБОЙ ЗАПРЕТ - ЭТО ИЛЛЮЗИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ,ОН ТОЛЬКО ЕЁ УСУГУБЛЯЕТ. То, что творят на Украине с русским языком ,- ЭТО ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЗАВИСТЬ. Ну не стать Украине и украинцам столь значимыми, как Россия и русские. Что поделаешь, так сложилась история. А факты, как известно, - вещь упрямая!