Байден обратился к американцам, признав победу Трампа

Нынешний президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в своем обращении к гражданам из Белого дома заявил, что принимает выбор американцев, который они сделали, проголосовав за республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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