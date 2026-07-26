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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Филип Петрушев останется в «Дубае» на следующий сезон

Филип Петрушев останется в « Дубае » как минимум еще на один сезон, сообщает 5th Quarter. Сербский форвард не рассматривает вариант ухода из клуба этим летом, несмотря на появившиеся в последнее время слухи о его возможном трансфере.

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