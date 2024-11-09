Российский суперкар Rossa дебютирует за границей: известно когда и где

Один из самых обсуждаемых сегодня суперкаров — Rossa команды G-Drive Rossa Racing, — о котором мы подробно рассказывали ранее, готовится покорять мировой автоспорт и уже в январе 2025 года примет участие в марафоне «24 часа Дубая», который пройдёт с 10 по 12 января, в составе швейцарской команды Graff Racing.