В Ставропольском крае руководство краевого главка приняло участие в высадке аллеи в память о погибших сотрудниках органов внутренних дел

В День памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, в Кировском округе состоялась десятая юбилейная акция, участники которой заложили аллею из саженцев кленов и туй.
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