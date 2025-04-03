Рост цен на жилье в Москве уже превысил показатели всего прошлого года

Жилье в Москве за квартал подорожало на 1,3% против 0,7% за весь прошлый год Рост цен на вторичном рынке московского жилья в первом квартале 2025 года был обеспечен в первую очередь за счет спроса в бюджетном сегменте По итогам первого квартала 2025 года цены на вторичном рынке Cтарой Москвы выросли на 1,3%, превысив показатель за весь 2024 год — тогда стоимость вторички увеличилась на 0,7%.