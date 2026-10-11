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Сбой системы начислений. Россиян заставили перепроверять квитанции

Сбой системы начислений. Россиян заставили перепроверять квитанции

Российские собственники жилья столкнулись с новой тревожной ситуацией: вместо прозрачного расчёта обязательных платежей за капитальный ремонт люди получили квитанции с огромными долгами.

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