Главное о теракте в Крокусе на данный момент и правда ли, что стрелявших задержали?

Директор ФСБ доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек Теракт, который произошел вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы унес жизни минимум 60 человек, среди которых трое детей.
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