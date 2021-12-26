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Депутат Рады Гончаренко заявил о начале «возвращения» Кубани

Депутат Рады Гончаренко заявил о начале «возвращения» Кубани

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Украина начала процесс «возвращения» Кубани. Политик подал в парламент постановление об установлении 14 декабря Днём памяти жертв депортации украинского населения этого региона.

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