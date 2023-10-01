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Новые условия поддержки: как разваливается Украина под давлением США

В Киев приехали натовские гости, и по Украине пошли слухи о подготовке нового наступления. Понимая, что в полях осенью хоть с натовской, хоть с какой техникой ловить нечего, — единственной доступным направлением может быть форсирование Днепра.

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