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Осталась вдовой с тремя детьми в 36 лет: как сейчас живёт звезда «Бедной Насти» Анна Табанина

Осталась вдовой с тремя детьми в 36 лет: как сейчас живёт звезда «Бедной Насти» Анна Табанина

Исполнительница роли княжны Лизы Долгорукой в популярном сериале «Бедная Настя» Анна Табанина сейчас почти не появляется на светских мероприятиях.

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