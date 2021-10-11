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В России авиабилеты стали покупать менее чем за неделю до вылета

В России авиабилеты стали покупать менее чем за неделю до вылета

Авиакомпании зарегистрировали снижение глубины продаж билетов на рейсы. На текущий момент пассажиры покупают их обычно за 5–7 дней до вылета, а иногда и за 2–3 дня, об этом сообщили в сервисах для путешественников.

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