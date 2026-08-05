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Binance подала в суд на RedotPay из-за убытков в размере $473 млн.

Binance подала в суд на RedotPay из-за убытков в размере $473 млн.

Связанные с Binance компании подали в суд на основателей гонконгской компании в области криптоплатежей RedotPay, утверждая, что она перенаправила более 470 000 пользователей с Binance Card в нарушение коммерческого соглашения.

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