Мужчины и женщины думают одинаково, доказали ученые

© Flickr / *clairity* У теории несовместимости мышления у мужчин и женщин нашлись противники, в частности профессор Джина Риппон, которая считает, что мозг женщины и мужчины имеет равный потенциал, а поведение диктуется их статусом и социальными ролями, а вовсе не биологическими или структурными различиями.