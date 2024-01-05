ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Робинзон Робинзонов
    Я всё вижу. Ты, пока ещё трезвая.Сестра всю жизнь ...
  • Робинзон Робинзонов
    Ну ты и курица! Не знаешь, что курицы не рожают, а яйца несут?! Докатилась, феминистка.Не хочу сидеть с ...
  • Влад Владимиров
    И в этот миг на свете ещё одной стервой стало больше... Причин у неё для этого тут хоть пруд пруди... Я не оправдыва...Бывший парень уст...

Мужчины и женщины думают одинаково, доказали ученые

Мужчины и женщины думают одинаково, доказали ученые

© Flickr / *clairity* У теории несовместимости мышления у мужчин и женщин нашлись противники, в частности профессор Джина Риппон, которая считает, что мозг женщины и мужчины имеет равный потенциал, а поведение диктуется их статусом и социальными ролями, а вовсе не биологическими или структурными различиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх