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Космос как признание // Экс-глава РКК «Энергия» покаялся в афере и вышел сидеть дома

Космос как признание // Экс-глава РКК «Энергия» покаялся в афере и вышел сидеть дома

Как стало известно “Ъ”, бывшему генеральному директору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и советнику главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимиру Солнцеву изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

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