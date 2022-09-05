Космос как признание // Экс-глава РКК «Энергия» покаялся в афере и вышел сидеть дома

Как стало известно “Ъ”, бывшему генеральному директору ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» и советнику главы Объединенной авиастроительной корпорации Владимиру Солнцеву изменена мера пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.