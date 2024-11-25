Разработан новый план размещения южнокорейских истребителей F-35A

Укрытия для истребителей F-35A на аэродроме Чхонджу (с) Изображение Google Earth В Министерстве обороны Южной Кореи с учетом новых угроз готовятся к размещению новой партии истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые через год должны поступить на вооружение корейских лётчиков.