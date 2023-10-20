Махачев и Волкановски сделали вес перед турниром UFC 294

Ислам Махачев оказался тяжелее Алекса Волкановски перед турниром UFC 294. 21 октября в Абу-Даби прошла официальная церемония взвешивания перед турниром UFC 294, главным событием которого станет встреча Ислама Махачева и Александера Волкановски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии