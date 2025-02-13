За прошедшие сутки зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим

В 12-15 в Шуйском районе на 13-ом километре автомобильной дороги «обход г. Шуя» 56-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с движущимся справа по главной дороге автомобилем «Рено Мастер» под управлением 70-летнего мужчины.