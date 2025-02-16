Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Для нужд общества, семьи и сохранения здоровья женщины достаточно иметь троих детей на супружескую пару. Поэтому госу..."Готовые квартиры...
  • Александр Батт
    В политике не бывает друзей. Только интересы сиюминутные.Будет ли КНДР с Р...
  • Александр Батт
    Эта картина напоминание об участи побежденных. То же с нами сделает Запад, если не устоим. Побеждать надо.Картину с ордынца...

Провокация или новая реальность? Мусульманин совершил намаз прямо в православном Храме Николая Чудотворца! Что скажете?

Провокация или новая реальность? Мусульманин совершил намаз прямо в православном Храме Николая Чудотворца! Что скажете?

Складывается впечатление, что мусульманских мечетей и молельных домов становится в России всё меньше и меньше и верующие молятся не только в автобусах и на дорогах, но теперь стали заявляться с неожиданными визитами в Православные Храмы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Сытник
Долбоёб или муслим?
Ответить
5 час.
Геннадий Сытник
Я на  тебя, пидарка, посмотрю.\
Ответить
5 час.
Olga Chuhutina
А где был батюшка.......?
Ответить
3 час.
наверх