Рецепт борща с капустой подробная инструкция

Простой рецепт борща с капустой. Ингредиенты: — 500 г свеклы — 200 г картофеля — 150 г моркови — 1 большая луковица — 2 зубчика чеснока — 400 г капусты — 2 столовые ложки томатной пасты — 1 лавровый лист — Соль и перец по вкусу — 1 л говяжьего бульона (или воды) — […] The post Рецепт борща с ….