Основные фондовые индексы США проходят отметку шесть дней роста

Вчерашний день на рынках стал первым на этой неделе, отмеченным выходом важной статистики. Отсутствие экономических дней в предыдущие дни, не помешало инвесторам заранее сделать ставку на выход позитивных цифр главного индикатора – ВВП США и они не прогадали.