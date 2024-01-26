Основные фондовые индексы США проходят отметку шесть дней роста

Вчерашний день на рынках стал первым на этой неделе, отмеченным выходом важной статистики. Отсутствие экономических дней в предыдущие дни, не помешало инвесторам заранее сделать ставку на выход позитивных цифр главного индикатора – ВВП США и они не прогадали.
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