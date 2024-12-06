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Закон и Порядок

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  • людмила михайлик
    С ЦБ и Набиулиной уже давно все ясноОтвет свидетелям ...
  • Александр
    Однако,вы последний сухарь не догрызаете.И на интернет деньги есть.Ответ свидетелям ...
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Хоба! Курск

Хоба! Курск

Путин - о задачах, которые стоят перед Хинштейном: *Сейчас в Курской области востребовано кризисное управление *По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать для восстановления ЖКХ, экономики *Нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем Царьград Владимир Путин назначил Хинштейна новым главой Курской области Фото: Shatokhina Natalia/news.

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