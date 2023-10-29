Победители чемпионата «Профессионалы» в Петербурге получат по 300 тыс. рублей

Среди участников — школьники, студенты колледжей и молодые специалисты предприятий. Премьер-министр России Михаил Мишустин установил премии для победителей и призеров чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионата высоких технологий.
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