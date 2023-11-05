Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?

Некоторое время назад официальные лица в Маниле рассказали о том, что корабль береговой охраны Китая и сопровождающее его судно без предупреждения протаранили два филиппинских военных судна снабжения вблизи спорных вод в Южно-Китайском море (ЮКМ): обошлось без пострадавших.