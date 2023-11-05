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Мировое обозрение

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Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?

Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?

Некоторое время назад официальные лица в Маниле рассказали о том, что корабль береговой охраны Китая и сопровождающее его судно без предупреждения протаранили два филиппинских военных судна снабжения вблизи спорных вод в Южно-Китайском море (ЮКМ): обошлось без пострадавших.

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