Неизвестное прошлое, как цвет оживляет исторические фото

Когда мы думаем о прошлом, мы часто представляем его себе черно-белым. В конце концов, большинство фотографий, сделанных в первой половине XX века и ранее, черно-белые, и в этом есть свой подвох: смотря на них, легко забыть о том, что вообще-то в то время существовали и другие цвета.