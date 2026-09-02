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Мы соседи по планете

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Неизвестное прошлое, как цвет оживляет исторические фото

Неизвестное прошлое, как цвет оживляет исторические фото

Когда мы думаем о прошлом, мы часто представляем его себе черно-белым. В конце концов, большинство фотографий, сделанных в первой половине XX века и ранее, черно-белые, и в этом есть свой подвох: смотря на них, легко забыть о том, что вообще-то в то время существовали и другие цвета.

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