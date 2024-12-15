Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Недалеко от Керченского пролива терпит бедствие танкер «Волгонефть 212», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Недалеко от Керченского пролива терпит бедствие танкер «Волгонефть 212», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
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