Законодатель США Анна Паулина Луна прокомментировала визит переговорщиков США в Москву

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна, представляющая Республиканскую партию и штат Флорида, прокомментировала визит американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию и их встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.